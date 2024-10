Sanità nel Lazio i conti migliorano | ipotesi uscita dal piano di rientro nel 2026

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ottobre 2024 – La Corte deidelnon ha certificato idelladel 2022, con la conseguente apertura di due inchieste della magistratura. Sin dal suo insediamento l’amministrazione Rocca ha dovuto correre immediatamente ai ripari per affrontare il disavanzo di 218 milioni di euro dellaper l’esercizio finanziario 2022, con una proiezione negativa di 738 milioni di euro per il 2023. Nei bilanci delle Aziende sanitarie inoltre erano presenti fondi di dotazione negativi per quasi un miliardo. Una situazione grave che minava la sostenibilità del Servizio sanitario regionale.