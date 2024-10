Rai | Vigilanza martedì ma su voto presidente ancora in alto mare**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Resta intricato il puzzle della Rai. L'unica certezza è la convocazione perprossimo, alle 11.30, dell'Ufficio di presidenza dellacon all'ordine del giorno la ''programmazione dei lavori'', primo passo verso ilsul nuovo Cda già in settimana, mercoledì o giovedì al massimo. Per il via libera alladesignata Simona Agnes, vicina a Forza Italia (il partito azzurro non intende mollare la presa e continua a cercare sponde per allargare il consenso sul suo nome), è necessaria la maggioranza qualificata in commissione, 28 voti. Al momento nel pallottoliere della maggioranza si contano 26 sì per la Agnes e l'opposizione (non solo Pd, Avs e Iv ma anche M5S), spiegano fonti parlamentari del centrosinistra, sarebbecompatta sulla linea dell'Aventino, orientata a uscire dall'aula per far mancare il quorum.