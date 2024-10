Paul Pogba l’11 marzo potrebbe tornare in campo con la Juve!

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un nuovo/vecchio acquisto a costo zero per la Vecchia Signora? Si tratta di. Manca infatti solo l’ufficialità. La squalifica per doping sarà ridotta a 18 mesi. Si attende la sentenza del TAS di Losanna, al quale si è rivolto il centrocampista per impugnare la sentenza di qualifica per 4 anni, emessa dal Tribunale nazionale Antidoping a seguito della positività registrata nei test di routine svolti dal giocatore al termine della partita Udinese-ntus, valida per la prima giornata dello scorso campionato di Serie A. Nelle scorse oreha pubblicato sui social un’immagine per celebrare un suo imminente ritorno in. Il centrocampista è stato sospeso lo scorso 11. Madama, con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2026, lo ha messo al minimo stipendiale (all’incirca 2 mila euro al mese) per dargli l’opportunità di chiarire la propria posizione.