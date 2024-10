Parchi e aree verdi di Saronno al setaccio | denunciate 7 persone arrestati due spacciatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024)(Varese), 4 ottobre 2024 – Un fine settimana cone spazi pubblici passati aldalle forze dell’ordine. È quello andato in scena tra il 27 e il 28 settembre scorsi a, e che ha visto impegnati i carabinieri della Compagnia dicon il supporto delle squadre Sio del Terzo Reggimento Lombardia e le unità cinofile, in diversi servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti. In particolare i controlli sono stati estesi neipubblici, le piazze cittadine e le due stazioni ferroviarie. All'esito delle attività di controllo, due ventenni, due 38enni e un minore sono stati segnalati all'autorità amministrativa per possesso di stupefacenti di vario tipo per uso personale, il minore inoltre è stato denunciato poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico.