Ottobrata Zafferanese 44 Edizione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Una vera “experience” di sapori, alla scoperta delle eccellenze della Sicilia, con uno sguardo al mondo green e ai giovani È questa l’, l’evento gastronomico più importante del Sud Italia, che torna, per la sua 44ª, in una veste rinnovata, volgendo lo sguardo verso il mondo green, ai giovani, con un’area esclusiva dedicata al “gluten free”, in assoluto la più grande mostra mercato dei prodotti tipici dell’Etna. Una pregevole vetrina dell’artigianato locale e la tradizionale area enogastronomica, inimitabile cassaforte di sapori di tutto il sud Italia. Inserita, dal 2019, dalla Regione Siciliana, tra i più grandi eventi dell’Isola, l’costituisce un momento importante per il rilancio dell’economia locale che spazia in tutti i settori produttivi primari e secondari. Questa quarantaquattresimaporta con sé diverse novità e numerose attività.