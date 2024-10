Osnago bimbo caduto dal balcone per dieci metri Perché la mamma era uscita di casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 – Un bambino di 4 anni ieri pomeriggio èdalal secondo piano di un condominio in centro a. È stato soccorso dagli uomini dell’eliambulanza di Areu e Bergamo e ricoverato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il, quando è precipitato dal, era solo in. La spiegazione “Mi ero allontanata per andare incontro all’altro figlio più grande che tornava da scuola”, ha raccontato sconvolta la. Il papà invece non c’era,al lavoro. L’incidente è successo in via Giuseppe Mazzini. Il piccolo forse si è sporto oltre la ringhiera del terrazzo proprio per seguire con lo sguardo la madre scesa in strada per accogliere il suo fratellino maggiore, oppure si è arrampicato per giocare su una piccola scala a pioli adagiata proprio sul parapetto del ballatoio.