Napoli-Como mancato rigore su Kvara | la moviola fa discutere

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Succede di tutto nel secondo tempo di: Antonio Conte si scaglia contro il direttore di gara dopo ilnon concesso. È scoppiata la polemica in, match valevole per la settima giornata di di Serie A. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, che ha visto le due formazioni chiudere i giochi sull’1-1, partenopei e lombardi hanno deciso di alzare i ritmi nella ripresa, dando vita ad una serie di episodi che hanno messo in serie difficoltà il direttore di gara. Uno di questi ha scatenato la furia di Antonio Conte, che riguarda ilnon concesso dopo un evidente spintone sutskhelia. Conte furibondo: il tecnico recrimina un calcio diAntonio Conte ha perso la pazienza nel corso della seconda frazione di gioco, scagliando la propria rabbia all’indirizzo dell’arbitro Ermanno Feliciani.