MotoGP Brad Binder | Competitivi nel quarto settore spero di mettere la morbida per la Sprint

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si è chiuso con la sorprendente prestazione diil venerdì di prove libere riservate al GP del Giappone, appuntamento numero sedici del Motomondiale 2024 di. Il sudafricano in sella alla Red Bull KTM nello specifico ha fermato i cronometri a 1:43.436, rifilando 33 millesimi alla Ducati Gresini di Marc Marquez, secondo davanti a Jorge Martin (Ducati Parma), attardato di 132 millesimi. Visibilmente soddisfatto, il centauro ha commentato la propria prestazione ai microfoni di Sky Sport Italia. “Prima giornata positiva – ha detto– Le prove libere della mattina sono state complicate per via delle condizionali non ottimali del tracciato era troppo bagnato per spingere con le slick ma non sufficiente per le rain. Decisamente meglio il pomeriggio con le gomme nuove”.