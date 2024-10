Morro d' Alba sabato al via una pioggia di iniziative nel borgo della Lacrima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024)d’(Ancona), 4 ottobre 2024 – “Il termine brusco dell’estate si accompagna sempre a un po’ di malinconia ma non è così neldid’, dove l’autunno porta un colore nuovo al paesaggio, profumi, sapori avvolgenti e vivacità culturale. Il mese in cui si accorciano le giornate, diventa quello ideale per escursioni in campagna, visite in cantina e mostre come quella che sarà inaugurataall’auditorium Santa Teleucania, a cura dell’associazione Speiro, in collaborazione con l’Amministrazione comunale”. Così l’assessore alla Cultura Alessandra Boldreghini. L’inaugurazione dell’esposizione fotografica Frammenti. Prove di luce e di colore di Giuseppe Martino, sarà preceduta da una presentazione in cui interverranno, oltre all’autore, Enzo Carli (Giornalista, fotografo e Storicofotografia) ed Elia Castello, presidente dell’associazione Speiro.