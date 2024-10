LIVE – Foggia-Taranto 2-0 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Alle 20:30 di oggi, venerdì 4 ottobrescenderanno in campo in occasione dell’ottava giornata del girone C di. Le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in un derby attesissimo, ma che si presenta in un momento estremamente difficile per i due club che occupano le ultime due posizioni della classifica. Tre punti per il, due in meno del. Chi perde, è in crisi. Chi vince, dà lo scossone ad una classifica complicata e potrà vedere la luce. Un pareggio non sistemerà le cose. Occhi puntati ovviamente su Ezio Capuano, grande ex della partita, reduce da un addio alseguito dalla firma con il. Appuntamento alle 20:30. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio. Chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme.