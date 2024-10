L’Istat taglia allo 04 per cento la crescita acquisita per il 2024

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Rispetto alladel Pil italiano,ha comunicato che la variazioneper ilè pari0,4 per, in ribasso rispetto a quella diffusa il 2 settembrequando la variazione era stata stimata a 0,6 per. L’istituto nazionale di statistica ha invece confermato le stime didel secondo trimestrea +0,2 per. La pressione fiscale del secondo trimestreè salita di 0,7 punti percentuali Sempre nel secondo trimestre, la pressione fiscale – cioè il rapporto tra le imposte versate e il valore del Pil – è stata pari al 41,3 per, in aumento di 0,7 punti percentuali rispettostesso periodo dell’anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell’1,2 per, con uno stesso incremento per il loro potere d’acquisto.