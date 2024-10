L’Inter protagonista fuori dal campo | firmata una nuova partnership | DETTAGLI

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2024), in attesa della prossima giornata di Serie A, ha firmato unaimportante: Tim e Fc Internazionale Milano annunciano un accordo biennale che vedrà l’azienda leader italiana di telecomunicazioni diventare Official Partner di Inter Women e Official Telco Partner del Club. L’accordo, si legge in una nota di Tim, prevede la presenza del marchio Tim sui pantaloncini della Prima Squadra Femminile, il naming rights delYouth Centre, la struttura che comprende il college dove alloggiano i giovani calciatori del Club e gli uffici del Settore Giovanile. La collaborazione vedrà inoltre la realizzazione di una serie di attività dedicate ai clienti che daranno la possibilità di vivere esperienze esclusive legate al mondo nerazzurro.