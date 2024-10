L’alga della salute Tutte le sue virtù

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Le microalghe sono organismi unicellulari fotosintetici,che utilizzano CO2 ambientale generando una vasta gamma di interessanti molecole, dai trigliceridi, utilizzabili per la produzione di biocarburante, a molecole ad azione nutraceutica ,come i carotenoidi ,gli acidi grassi omega-3 a catena lunga. MBG si è specializzata in questo settore biotecnologico individuando alcune specie di microalghe come Bio-Fabbriche per composti naturali ad elevato valore aggiunto utili all’utilizzo in differenti campi dal nutraceutico, farmaceutico, alimentare fino all’ agricoltura. MBG è costituita da un giovane e poliedrico team di ricercatori e tecnici specializzati in diverse discipline (Biologia, Microbiologia, Scienze Agrarie, Chimica, Ingegneria) con a disposizione in due differenti siti tra l’Abruzzo e l’Emilia-Romagna.