La Ballata di Chiaravalle Niente rock in abbazia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Gli applausi di un concerto arrivano in: Vasco Rossi stesso direbbe che è una follia". È uno dei passaggi delladi, una canzone che, con un pizzico d’ironia, vuole essere un omaggio ai monaci cistercensi e alle tradizioni agricole del Sud Milano, per ribadire un "no" convinto alla costruzione dello stadio del Milan a San Donato. Ideato da Claudio Bernieri e interpretato da Fabio Valenti, il brano si può ascoltare su youtube, corredato da un video che mostra le proteste dei "no stadio" e gli scorci di campagna che, con l’arrivo di un’arena da 70mila posti, subirebbero una radicale e irreversibile trasformazione. E così, al posto di "papaveri e margherite" ci sarebbero "boschi di cemento", e "uno stadio invece del silenzio".