Inter-Torino nelle ultime quattro infallibili I precedenti del match

(Di venerdì 4 ottobre 2024)è il prossimodi Serie A per la squadra di Simone Inzaghi. Negli ultimiincontri nemmeno un errore, isorridono completamente ai nerazzurri. GLI ULTIMI – Domani alle ore 20.45 l’affronterà ila San Siro, lì dove il 28 aprile sempre in occasione di questoi nerazzurri hanno festeggiato lo Scudetto conquistato la settimana precedente con il Milan. Nello scorso anno in casa finì 2-0 con doppietta di Hakan Calhanoglu, mentre all’andata iniziò il percorso infallibile con il netto 0-3 firmato Marcus Thuram, Lautaro Martinez e sempre Calhanoglu. Il trend non riguarda comunque solo la stagione 2023-2024, perché anche nella seconda di Simone Inzaghi al timone dell’sono arrivate due vittorie, entrambe per 1-0.partite perciò 0 gol subiti con 4 successi.