Imprenditore acquista auto usate | ma è una truffa

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 4 ottobre 2024 – Maxiai danni di un titolare di un'impresa di Montecatini Terme che aveva deciso dire alcunevetture. Però, dopo aver contattato ed essersi rivolto ad una sedicente rappresentante di un operatore del settore, e dopo averle versato 61.927 euro come acconto per le, non era più riuscito a contattarla. A quel punto ha deciso di rivolgersi alle Fiamme Gialle denunciando quanto gli era accaduto. Una brutta avventura che però ha si è conclusa con un lieto fine grazie all’intervento della Guardia di Finanza che, attraverso minuziose indagini, prima ha individuato latrice, ed è riuscita anche a recuperare anche la cospicua somma di denaro di oltre 72.500 euro, che stavano per essere trasferiti all'estero.