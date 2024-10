Il San Petronio di Zuppi | Anche qui violenza e paura ma possiamo sconfiggerle se accogliamo con amore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Bologna, 4 ottobre 2024 – I genitori di Fallou e il presidente della repubblica federale tedesca Frank-Valter Steninmeier. Sono questi gli esempi ‘ luminosi’ che il cardinale Matteoinvita a seguire per sconfiggere lae lachea Bologna si sono radicate. Oggi tutta la città ha festeggiato il suo patrono, quel Sanche come vescovo guidò l’arcidiocesi tra il 431 e il 450 e che grazie alle sue opere e alle sue mediazioni venne considerato dai fedeli come il ricostruttore di una realtà che in cambio della sua indipendenza dall’imperatore Teodosio II investì nell’istituzione dello Studium che diventerà poi l’università di Bologna. “Oggi la libertà consiste nello spegnere quellainquietante e quella conseguenteche ogni tantoqui si presentano – ha ricordato-.