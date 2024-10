Il cioccolato gli va di traverso e non respira bimbo di 3 anni salvato dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoNel pomeriggio di mercoledì scorso, il provvidenziale intervento di una pattuglia deidella Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castellaneta ha portato al salvataggio di undi tre, che stava per soffocare a causa di un boccone andato di. Il bambino si trovava in via San Francesco in compagnia della madre, che gli aveva dato un pezzetto di cioccolata. Purtroppo, il boccone ingerito non ha seguito la sua via “fisiologica” e, invece di imboccare l’esofago, ha preso la via della trachea. Pertanto, si è verificata una ostruzione delle vietorie. Fortunatamente, i militari dell’Arma che si trovavano in zona, sono stati allertati da un passante. La madre del bambino, che chiedeva aiuto, era ormai in preda alla disperazione ed aveva ilin braccio, tentando invano di salvarlo.