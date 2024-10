Il Buco - Capitolo 2 recensione | un more of the same che non risparmia nessuno

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 4 ottobre 2024) A quattro anni dall'uscita del primo, torna su Netflix la "piattaforma" di Galder Gaztelu-Urrutia, più ghiotta e pruriginosa, pronta a superare (più o meno) la critica sociale per demonizzare anche fede e religione. Si pensa generalmente che smascherare un'allegoria ne determini la sua fallacia, una certa semplicità. In verità, dipende dal modo in cui questa viene costruita. Se ad esempio la figura retorica è ben delineata e già evidente, utilizzata come fondamenta stessa dell'impianto narrativo di un'opera, paradossalmente si tratta di un metodo ricercato per raccontare qualcosa, per lasciare un messaggio, e ne Ildel 2019 questo era tanto chiaro quanto consistente: chi sta in alto deve immolarsi per il bene di chi sta in basso. Riguarda l'assetto sociale e civile di un sistema consumistico destinato a fagocitare se stesso se nutrito