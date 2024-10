Il 5 e 6 ottobre a Portovenere il Navy Caiman Race 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ott. (askanews) – Il 5 e 6si terrà a, in provincia di La Spezia, località Le Grazie, il, l’evento Ocr organizzato dall’ente di promozione sportiva Endas, in collaborazione con il Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori “Teseo Tesei” – COMSUBIN ed il comune di. OCR è l’acronimo di Obstacle Course, uno sport che trae ispirazione dai percorsi utilizzati per l’addestramento militare. “La gara – ha spiegato il presidente nazionale di Endas, Paolo Serapiglia – è rivolta ad atleti professionisti, a civili, agli incursori e ai subacquei della Marina, che gareggeranno insieme ai veterani, la cui presenza, per noi, è motivo di particolare orgoglio”.