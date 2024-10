I bambini hanno il cervello perfetto per comprendere anche il linguaggio dei computer e facendo infinitamente meno fatica di quanta ne farebbero da adulti E la tesi per cui lo smartphone è il male assoluto?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Proprio come per l’inglese. «Non è mai troppo presto per imparare il coding, proprio come non è si è mai troppo piccoli per avvicinarsi a una lingua straniera». Il perché, e soprattutto, come farlo, lo spiega Igor Guida. Vicepresidente di Stripes e Direttore scientifico Stripes Digitus Lab (Centro internazionale di ricerca e innovazione sulla robotica educativa e le tecnologie digitali), da oggi al 6 ottobre organizza a Milano (al MIND – Milano Innovation District a Milano) la prima edizione di CultureLink. Tra talk, workshop e spettacoli per tutta la famiglia,tante occasioni per aprirsi al digitale con i propri figli in un contesto guidato. E capace di integrare tradizione e innovazione: manipolazione pratica e robotica, analogico e digitale, narrazione e codici.