Hold Your Breath | recensione dell’horror Disney+ con Sarah Paulson

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 4 ottobre 2024)conCapita, nella vita, di trovarsi ad affrontare sentimenti così intensi e destabilizzanti, come il dolore, la paura e la disperazione, da travolgerci e disorientarci. Emozioni così potenti da farci sentire soli, in lotta contro un male oscuro e insondabile, che ogni notte, nel momento in cui il corpo dovrebbe riposare e trovare pace, cerca in ogni modo di toglierci il respiro e farci crollare proprio come farebbe una violenta tempesta di sabbia. È ciò che accade a Margaret Bellum, interpretata dalla pluripremiata, la severa tanto quanto instabile mater familias al centro del profondo e angosciante thriller psicologico, diretto da Karrie Crouse e Will Joines e disponibile in streaming sudal 4 ottobre 2024.