Gruppo Oknoplast | un' avventura iniziata 30 anni fa

(Di venerdì 4 ottobre 2024) (Adnkronos) - Milano, 04 ottobre 2024 - 3.500 showroom presenti in Europa e Nord America, 124.000 m²l'area complessiva di produzione suddivisa in cinque stabilimenti situati tra Polonia e Spagna, per un totale di 2,3 milioni di finestre prodotte all'anno: questi i sorprendenti numeri del, che nel 2024 festeggia 30di attività. Tra i mercati più importanti per l'azienda sicuramente l'Italia, doveè approdata nel 2006In quasi 2 decenni il brand ha consolidato la propria posizione di leadership nella produzione e distribuzione di finestre in PVC e alluminio, chiudendo il 2024 con un fatturato stimato di 215 milioni di euro (+75% sul 2023). Tutto è iniziato nel 1994 quando l'azienda polacca ha avviato a Cracovia la produzione di finestre in PVC con l'obiettivo di offrire un prodotto robusto, dal design moderno e all'avanguardia dal punto di vista tecnico.