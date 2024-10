Fedez girava con persone che adesso sono in galera noto giornalista affonda l’ex marito di Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’arresto degli amici di, nonché suoi bodyguards, sta facendo parlare chiunque e proprio nelle ultime ore un famosoè tornato ad attaccare il rapper di Rozzano. Di chi stiamo parlando? A criticare aspramentedici ha pensato Antonio Caprarica, in collegamento diretto con lo studio di Pomeriggio 5. Come sappiamo, non è la prima volta che la trasmissione di Myrta Merlino si occupa di, della sua ex mogliee di tematiche affini ai due famosi personaggi. In questi giorni, Valerio Staffelli ha raggiunto il rapper di Rozzano per interrogarlo sull’arresto dei suoi amici Christian Rosiello e Alex Cologno e – come sappiamo – la situazione è sfuggita di mano:ha minacciato di querelare l’inviato di Striscia la Notizia e successivamente si è infuriato per l’insistenza delle sue domande.