Disinfestazione anti-zanzare in orario notturno | si inizia martedì prossimo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Da8 Ottobre e fino all’11 ottobre 2024 il territorio della città di Benevento sarà interessato inda trattamento die disinfezione adulticida, come concordato con il dipartimento di prevenzione dell’Asl Benevento, Tommaso Zerella e con il comandante della Polizia Municipale Giuseppe Vecchio”, è quanto comunica in una nota l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa. “Il trattamento viene eseguito a scopo puramente precauzionale, anche al fine di prevenire casi di West Nile (malattia virale provocata dalla zanzara) segnalati alcune settimane fa e quelli di Dengue in queste ore segnalati in territori di altre regioni italiane.