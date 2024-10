Chiara Ferragni chiusa l' inchiesta | l' accusa è di truffa aggravata e continuata

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L'aperta sulla nota influencerta di frodeè giunta finalmente a conclusione. Adesso laaffronterà il processo. Nei mesi passati molte sono state le notizie riguardanti il "pandoro-gate", vicenda che ha visto coinvoltain quantota di aver trattenuto per suo conto diversi milioni di ricavi dai Pandori Balocco e dalle uova di pasqua griffati "", che originariamente dovevano finire in beneficenza. Ad oggi, dopo diverso tempo, i pm hanno chiuso l'apertasi sulla questione.ta ufficialmente Al momento l'ufficiale, una voltal', è quindi quella relativa alla, che avrebbe permesso alla nota influencer di aver tratto "ingiusto profitto" per oltre due milioni e 225 mila