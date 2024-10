Campo largo la danza dei veti Ma il M5s va agli eventi di de Pascale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Movimento Cinque Stelle tranquillo e ottimista, Michele dedritto come un fuso sulle sue cose e sulle sue iniziative, Più Europa che sta riflettendo su cosa fare. Questo il trittico del borsino politico quotidiano, con la coalizione di centrosinistra che sta cercando, con un certo spirito di autoconservazione, di salvare ilin Emilia-Romagna malgrado i bisticci tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi a livello nazionale. Partendo dai Cinque Stelle – esponenti e militanti locali non sono felicissimi del ‘Conte gate’, per usare un eufemismo –, la linea di questi giorni resta quella post riunione con l’ex premier, due giorni fa: siamo nel centrosinistra, ma non vogliamo vedere il simbolo di Italia Viva accanto al nostro.