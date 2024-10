Calcio i convocati dell’Italia per la Nations League | quattro esordienti tra i 23 di Spalletti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’Italia, a punteggio pieno dopo le prime due giornate, si appresta ad affrontare altri due incontri della2024-2025 di: il CT degli azzurri, Luciano, ha diramato l’elenco dei 23per le gare interne contro con Belgio e Israele. Sono bengliall’interno del gruppo azzurro, ovvero Di Gregorio, Gabbia, Pisilli e Maldini: l’Italia affronterà giovedì 10 il Belgio a Roma e lunedì 14 Israele ad Udine. La Nazionale può ipotecare il pass per i quarti di finale, riservato alle prime due classificate di ogni raggruppamento. L’Italia è in testa al raggruppamento a punteggio pieno, avendo vinto in trasferta in Francia ed in campo neutro contro Israele, restando da sola al primo posto davanti a Francia e Belgio, appaiate a quota 3, con gli israeliani fermi a zero., i probabiliper Belgio e Israele.