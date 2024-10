Bologna vs Parma | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Il derby emiliano mette difronte i rossoblù in costante cresciti e i ducali in grande crisi.vssi giocherà domenica 6 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Dall’Ara.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Reduci dalla brillante prova in Champions League contro il Liverpool, nonostante la sconfitta, i rossoblù devono tornarsi a concentrarsi in campionato dove hanno raccolto soltanto sette punti, ma nelle ultime uscite sono apparsi in costante miglioramento. I ducali, invece, dopo un inizio promettente, sono in deciso calo con tre sconfitte nelle ultime quattro partite.