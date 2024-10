Berrettini in isolamento | 48 ore di fuoco

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Matteo, è successo per davvero: il tennista si è lasciato andare ad una confessione inaspettata. Nessuno, in tutta franchezza, avrebbe scommesso un solo centesimo sulla presenza di Matteoal Masters 1000 di Shangai. Temevamo tutti, al contrario, che fosse altissimo il rischio di non rivederlo più fino agli Australian Open. E invece, per fortuna, si era trattato solo di un falso allarme: il romano sta bene e potrà continuare, dunque, a giocare. Matteoè tornato in campo dopo l’allarme infortunio (AnsaFoto) – Ilveggente.itHa fatto comunque bene, la scorsa settimana, a fermarsi, quando si è accorto che qualcosa non andava all’altezza degli addominali. Proseguendo la partita come se niente fosse avrebbe corso il rischio di peggiorare la situazione e di incorrere realmente in un infortunio più pesante.