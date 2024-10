Basket | Virtus Bologna nel festival dei parziali passa l’Efes alla prima di Eurolega

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Per laSegafredoè un inizio senza sorrisi, quello nella stagione 2024-2025 di. L’Anadolu Efes Istanbulall’Unipol Arena, battendo gli uomini di Luca Banchi per 67-76. Dan Oturu si fa sentire sia con i 14 punti che con i 9 rimbalzi, 12 per Elijah Bryant e 11 per Shane Larkin. Isaia Cordinier è il miglior realizzatore bianconero a quota 16, in doppia cifra anche Tornike Shengelia con 12. Il primo canestro dopo svariati lustriUnipol Arena inè di Zizic, cui risponde prontamente Bryant., però, in generale parte meglio, trovando da Osmani, Oturu e Thompson le risorse per il 7-13 dopo metà quarto. Hackett da tre blocca l’assolo turco, entra in scena anche Cordinier, poi arriva anche Zizic ed è +2 per, che tenta a sua volta di scappar via con il 19-13 di Diouf, anticipatore del 21-15 del primo mini-intervallo.