Barbara Ronchi | 10 cose che forse non sai sull’attrice

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 4 ottobre 2024): 10chenon saiNegli ultimi tre anni, l’attricesi è affermata come una delle grandi interpreti del cinema italiano, ottenendo finalmente la popolarità meritata. Sono infatti più di dieci anni che l’attrice si destreggia tra cinema e televisione, distinguendosi sempre per la grande sensibilità che dona ad ogni personaggio interpretato come anche per la sua attenzione alle storie di esordienti con tanto da dire. LEGGI ANCHE:ospite del BFF42: “Abbiamo il dovere di sostenere i progetti in cui crediamo” I film e le fiction in cui ha recitato 1. Ha recitato in celebri film.