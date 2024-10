ATP Pechino 2024 | Matteo Arnaldi rimonta Zachary Svajda e va al terzo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Debutta con la vittoria, ma quanta fatica per il ligure al Masters 1000 di Shanghai. Servono due ore e 35 minuti per avere ragione dell’americano, sconfitto alla fine con il punteggio di 6-7(2) 6-2 6-4. Seyboth Wild permettendo, si apre ora la strada verso una potenziale sfida a Daniil Medvedev, con il russo che entra da numero 5 del seeding.comincia facendo una pressione importante sul suo avversario, che però viene sostanzialmente graziato da tre errori del sanremese su altrettante palle break. Poi è lo stessoa guadagnarsi due chance, e in quei casi è bravo l’italiano a piazzare ace che sanno di salvataggio. Si prosegue a colpi di game incertissimi, e lo è soprattutto l’undicesimo in cuha tre palle per andare sul 6-5, ma dopo quei 20 punti è l’USA ad assicurarsi la possibilità di andare al tie-break.