Adriano Celentano contro Teo Teocoli | il nuovo dissing che non ti aspetti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 4 ottobre 2024)si è preso un mese di tempo per rispondere a Teoche, lo scorso settembre, si è lamentato di aver perso ogni contatto col suo storico amico. Lo ha fatto ironicamente al podcast Tintoria. “Io eeravamo amicissimi, ma da cinque anni è scomparso, non risponde più al telefono, forse è morto. Era il mio idolo assoluto. Gli facevo il filo, andavo sempre sotto casa sua in via Gluck, lui faceva il militare e io avevo 14 anni. Quando arrivava con la Giulietta diceva ‘Eh ma tu sei sempre qui, è vero che mi assomigli però non devi venire qua tutte le sere. Dai vieni su’. E mi ha portato su in una casa di ringhiera. Lui disse alla mamma ‘Guarda questo ragazzo come mi somiglia‘ e lei disse ‘eh, dal giorno alla notte‘. Così diventai amico dipiano piano. Prima ero un codazzo, poi diventai amico, poi amicissimo e poi da cinque anni è finito tutto.