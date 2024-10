A Meloni | Niente nuove tasse investiamo su famiglie lavoratori e imprese

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Arianna, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, ha ribadito in un'intervista ad Askanews che il governo non intende introdurre, rispondendo a chi si aspetta un inasprimento fiscale.“Chi spera che questo governo metteràsappia che rimarrà deluso. Se state cercando chi ha tassato gli italiani, citofonare governi precedenti. Nella prossima legge di bilancio continueremo sulla stessa linea di sempre, quella che abbiamo promesso agli italiani: investire sui pilastri della nostra nazione,”, ha dichiarato, a margine di un evento organizzato dai gruppi parlamentari di FdI a Brucoli, in Sicilia.ha sottolineato come il governo, in carica da due anni, abbia dimostrato di essere all’altezza delle sfide, smentendo le previsioni catastrofiche fatte al momento della sua elezione.