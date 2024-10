Via a progetto agricolo sociale a Ponticelli e nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Al via il«Agri-Cultura» promosso da Associazione Sott’e’ncoppa, Associazione Maestri di Strada, Associazione Un’Infanzia da Vivere, Terra di Confine APS, Let’s do It! Italia, Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria, CooperativaVerde Speranza. Fondazione Con il Sud, attraverso il Bando Terre Colte, sta finanziando il recupero di 12 fondi agricoli; con la collaborazione tra privatoed enti pubblici saranno avviate nuove imprese, offerte occasioni professionali per persone in difficoltà e promuovere iniziative dedicate ai cittadini come evidenzia una nota. I progetti sono sostenuti con 2 milioni di euro dalla Fondazione CON IL SUD e avviati in Calabria, Campania , Puglia e Sicilia». La CooperativaSott’e’ncoppa è stata selezionata tra i 5 progetti.