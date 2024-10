Uomini e Donne 2024 lo sfogo di Armando Incarnato in lacrime | vivo una situazione che non può capire nessuno | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) AMaria De Filippi ha qualcosa da dire ad: “quando ti dico così non ce l’ho con te. Mi hanno detto che ci sei rimasto male“. La padrona di casa lo invita a viversi tutto con più tranquillità: “perchè non vivi con un poco più di serenità. Chi è Mario si vedrà chi, starà a lui farlo vedere“. Il cavaliere replica con leagli occhi: «il problema non è Mario, chiedo pure scusa per i miei toni. Non ci riesco più, ho perso la fiducia negli esseri umani. A volte venire mi sembra perdere tempo. E’ un periodo che non ho più paura di rapportarmi con gli altri».prosegue il suocon leagli occhi e indirizza un messaggio alla figlia: «Mi ero promesso di non piangere più, ma quando il pozzo è pieno d’amore per unaunache non può. Non ce la faccio più.