Tumore seno terapie digitali per benessere psicologico pazienti

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ha inizio lo studio pilota «Alba. Un coach virtuale per promuovere ile prevenire lo stress nelle donne con diagnosi dial», coordinato dal centro Digital Health & Wellbeing della Fondazione Bruno Kessler in collaborazione con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss) della Provincia di Trento. Il progetto di ricerca – si legge in una nota – nasce con l’obiettivo di sviluppo soluzionidi supportoper ildelleconal(nel 2023 in Italia sono stati stimati circa 55.900 nuove diagnosi) che presentano livelli di stress lieve-moderato, fornendo loro le abilità essenziali ed efficaci per gestire lo stress correlato alla diagnosi.