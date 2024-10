Traffico Roma del 03-10-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione rallentamenti perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra Ardeatina e da Appia trafficata anche la carreggiata interna con Flaminia e Salaria intenso ilsul tratto Urbano della A24 con code tra Portonaccio e la tangenziale estrallentato sulla stessa tangenziale Tra via dei Campi Sportivi via Salaria verso San Giovanni chiusa lo ricordiamo da ieri la galleria Giovanni XXIII tra via del Foro Italico e via Trionfale In quest’ultima direzione per accertamenti tecnici a seguito di un veicolo andato a fuoco all’interno della galleria resta intenso ilsulla via Flaminia concludi tra il raccordo è via dei due punti in direzione del centro città alla fiera dioggi e fino a domenica 6 ottobre la 33esima edizione di Romics il festival dedicato al mondo del fumetto ma non solo la fiera disi può ...