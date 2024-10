Togliere l’Amborgino d’oro a Fedez | la richiesta a Sala

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La proposta di uno dei consiglieri di Milano Le indagini sulle curve di Inter e Milan ha coinvolto, anche se non direttamente,, coinvolto e intercettato nelle sue conversazioni con esponenti della Curva Sud. Intanto, nelle ultime ore, Enrico Fedrighini, consigliere comunale milanese, rivolgndosi al sindaco di Milano Giuseppeha detto: «Una domanda per il sindaco: non sarebbe il caso di revocare l’Ambrogino?». Stando alle ultime indagini e intercettazioni,aveva un rapporto confidenzale con gli ultras e con Luca Lucci, conosciuto come il “Toro” della curva del Milan. I due avevano pure pensato di aprire un negozio di tatuaggi in centro a Milano.