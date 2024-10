Svolta sulla morte di Matthew Perry | medico si dichiara colpevole

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 3 ottobre 2024) A quasi un anno della scomparsa dell'attore, il 28 ottobre 2023, iniziano a delinearsi le responsabilità. Uno dei medici accusati delladella star di Friends si ètodell'accusa di associazione a delinquere per aver distribuito la ketamina che ha causato il decesso. Mark Chavez, uno dei cinque imputati del caso, si ètodavanti al tribunale federale di Los Angeles. Secondo il quotidiano americano Deadline la lettura della sentenza è stata fissata al 2 aprile. Altri due imputati nel caso, Jasveen Sangha, conosciuta come "la regina della ketamina", e il dottor Salvador Plasencia, si sonoti non colpevoli e il loro processo inizierà il 4 marzo. Chavez, 54 anni e originario di San Diego, rischia fino a 10 anni di carcere.