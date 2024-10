Strade allagate alla prima pioggia? Milano corre ai ripari | raddoppiati i fondi per la manutenzione fognaria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024)e cittàgata? Palazzo Marino ha deciso di raddoppiare iper per ladella rete. L’obiettivo è anche quello di evitare che la città finisca sommersa dall’acqua, in caso di forti ondate di maltempo. "Le infrastrutture che abbiamo oggi sono state dimensionate con le piogge di cinquanta, settanta anni fa - ha spiegato Fabio Marelli, direttore Acquedotto e Fognatura di MM -, e quindi i progettisti hanno calcolato i volumi o le portate di dimensionamento dei collettori. Oggi ci troviamo con piogge totalmente diverse”. Anche l'assessora ad Ambiente e Verde Elena Grandi ha evidenziato che “dobbiamo fare i conti con manifestazioni” di maltempo “che non c'erano”.