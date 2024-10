Stavo crepando State attenti alle pastiglie effervescenti lo sfogo di Tananai

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il cantanteha voluto condividere con i suoi fan una brutta disavventura, mettendoli in guardia sui pericoli delle. In una Instagram stories ha detto: "Buongiorno, faccio questo video perché stamattina". "Ho preso una pastiglia di quelle per il raffreddore che frizzano - ha spiegatosui social -. E niente,bevendo. Nel frizzio della schiuma non avevo visto che la pastiglia non era finita e ho bevuto un sorsone. Poi la terribile conseguenza. "Mi si è fermata qua in gola, la pastiglia. Ragazzi,. E niente, perché era una cosa ferma che frizzava. Tutto questo per dire: 'Fate attenzione se prendete le, quelle che frizzano'. controllate che siano effettivamente finite.facendo - ha concluso - una fine orribile".