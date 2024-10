Si aggira in auto con fare sospetto poi incontra un cliente | in via Lomellina arrestato uno spacciatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Milano, 3 ottobre 2024 – Guidava con, si guardava intorno. Poi arrivato in viasi è fermato, rimanendo a bordo, come in attesa. Un atteggiamento che, insieme ai precedenti a suo carico, ha convinto gli agenti della Squadra Mobile – nel corso di un servizio mirato, contro la diffusione di sostanze stupefacenti, in zona Città Studi, Calvairate, Risorgimento – a seguire e tenere sott’occhio un 40enne, l’altra sera. Poco dopo, all’si è avvicinato un cittadino italiano di 44 anni il quale, salito a bordo del veicolo, ha scambiato qualcosa con il 40enne. I poliziotti hanno fermato i due e, a seguito a una perquisizione, il 40enne è stato trovato in possesso di 240 euro e di due telefoni cellulari mentre l’acquirente ha consegnato spontaneamente ai poliziotti una dose di cocaina.