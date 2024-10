Ritrovata Chiara 15enne scomparsa | era scappata con il fidanzato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) È stataC., lalo scorso 1° ottobre da Santa Maria Imbaro, in Abruzzo. La giovane era insieme al, maggiorenne, come confermato dai carabinieri della Compagnia di Lanciano. Dopo essersi allontanata per andare a scuola, la ragazza non era tornata a casa, provocando preoccupazione nei genitori che si sono subito rivolti alle autorità. Le ricerche, estese a livello nazionale, infine hanno portato al ritrovamento della coppia in Campania il 3 ottobre. Leggi anche: Non fa rientro a casa dopo la scuola:Casturà scompare a 15 anni La notizia del ritrovamento ha portato sollievo, poiché entrambi i giovani stanno bene. Non è ancora chiaro sefosse entrata a scuola il giorno della, ma gli investigatori avevano sospettato fin dall’inizio che la ragazza si fosse allontanata per incontrare il