Rilanciare l’entroterra Turismo equilibrato

(Di giovedì 3 ottobre 2024) È l’uomo d’esperienza della lista: è stato sindaco di Pignone, consigliere provinciale, presidente della Comunità montana della Val di Vara. Competenze che Sandro Pietrobono, vorrebbe portare in consiglio regionale, con un occhio particolare per il ’suo’ entroterra. Sulla salvaguardia delsi sono sprecati programmi e annunci. Come pensa che possano essere rilanciati i territori montani? "Questo è uno dei motivi che mi ha spinto a candidarmi: portare le istanze delin consiglio regionale. La nostra valle deve rivendicare il proprio sviluppo, fatto di servizi e. Oggi non è cosi". Cioè? "Basta vedere la sanità. Il San Nicolò è stato abbandonato, ma poteva essere il punto di riferimento intermedio per