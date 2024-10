Rapinatrice con il coltello Sangue alla stazione di Erba

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tentata rapina aggravata: è l’accusa che martedì sera ha portato in carcere Maria Putignano, disoccupata di 39 anni di Brugherio. La donna è stata fermata nel tardo pomeriggio dai carabinieri delladi, che l’hanno rintracciata dopo l’aggressione avvenuta verso le 16 davantiferroviaria di, in piazza Padania. Armata di una serramanico della lunghezza di una quindicina di centimetri, ha avvicinato e minacciato un operaio di 28 anni originario di Capo Verde e residente a, intimandogli di consegnare il denaro contante che aveva con sé, circa 30 euro. Ma l’uomo, non solo non ha consegnato i soldi, ma ha anche cercato di bloccare labloccandole il braccio: nel divincolarsi, la Putignano ha feritomano destra il ventottenne.