Pm tangente da 846mila euro per lavori su strada lago Como

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ammonta a quasila cifra della presuntaversata tra il 2018 e il 2021 a due dirigenti Anas, uno dei quali ancora manager della società che gestisce la retele nazionale, dal Consorzio Stabile Sis Società consortile per azioni, per l'appalto per isulla SS 340 "Regina"- Variante Tremezzina che interessa alcune località suldi. Lo si legge nel provvedimento con cui la procura di Milano ha acquisito una serie di documenti nell'indagine in cui si ipotizzano, tra gli altri, i reati di corruzione e turbativa d'asta. L'inchiesta vede al centro "le figure dei fratelli Liani, Stefano, Luigi e Marco", tutti e tre indagati.