Penalizzazione Cosenza sconto in vista? Le parole di Nicola Binda

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ilè stato penalizzato con 4 punti in classifica per “non aver provveduto, entro il termine del 1° luglio 2024, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati rispettivamente per la mensilità di aprile 2024 e di maggio 2024 e per aver deposito presso la Co.Vi.So.C., in data 1° luglio 2024, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche”. Adesso lapotrebbe essere dimezzata, come dichiarato da. “Venerdì (11 ottobre ndr) si discute il ricorso delcontro il -4 dopo i due deferimenti. Se 2 punti mi sono parsi sacrosanti, gli altri 2 mi sono sembrati eccessivi: è su questo secondo deferimento che il club deve lavorare per uno”, sono ledel giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, L'articoloin? LediCalcioWeb.