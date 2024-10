Overtourism? Termine usato a sproposito CleanBnB | Ecco 10 consigli per una vacanza sostenibile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nell’estate appena trascorsa, il” è entrato di forza nel dibattito pubblico, generando preoccupazioni su come il turismo di massa stia impattando (negativamente) su molte delle nostre città e destinazioni turistiche. Eppure, i dati del Ministero del Turismo, parlano chiaro: nel solo mese di agosto è stato registrato un tasso di saturazione delle strutture ricettive prenotabili tramite le piattaforme online del 39%, collocando l’Italia al secondo posto tra i principali competitor del Mediterraneo. In questo scenario, gli affitti a breverestano la soluzione preferita sulle piattaforme come Airbnb e Booking.com. Lo scenario evidenziato dal centro studi Srm-IntesaSanPaolo stima per l’Italia un proseguimento, nel 2024, della crescita delle presenze turistiche che raggiungerebbero 467,2 milioni, vale a dire il +3,6% rispetto al 2023.